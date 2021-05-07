الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لانتشار كورونا في أفريقيا

2021/05/07 | 10:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بسبب التأخير المتزايد في حملات التطعيم بالمقارنة مع بقية مناطق العالم، حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، من خطر حدوث موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في القارة.وحذر المكتب ومقره برازافيل في بيان، من أنه “بسبب تأجيل تسليم جرعات لقاحات (كوفيد 19) التي يصنعها معهد سيروم في الهند لإفريقيا، وبطء نشر اللقاحات وظهور […]

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