المزيد من المغريات لإيداع الاموال.. الرافدين يرفع نسبة الفوائد على الودائع مجددًا

2021/05/07 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن زيادة نسبة فائدة الودائع الثابتة للمواطنين المودعين اموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه “تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة، كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة”.

واضاف البيان انه “تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة”.

ويأتي هذا التوجه لجذب اكبر عدد ممكن من المواطنين لايداع اموالهم في المصارف في الوقت الذي يعاني العراق من عدم ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، ونسبة كبيرة من الكتلة المالية مخزونة في المنازل بدلا من الاستفادة فيها عبر المصارف.

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