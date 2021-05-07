"Tip Jar" من "تويتر".. خاصية جديدة تتيح دفع "الإكراميات" للمستخدمين

2021/05/07 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تويتر عن أداة جديدة تحمل اسم "تيب جار" (علبة الإكراميات) تتيح التبرع بمبالغ مالية للمستخدمين المفضلين.

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