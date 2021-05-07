التدمير الذاتي للرأسمالية - خالد رافع الفضلي

2021/05/07 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خالد_رافع_الفضلي تنبأ ماركس بالتدمير الذاتي للرأسمالية، كرس جل حياته لدراسة مشاكلها.



وهم مستمرون في السعي الفردي الطائش للازدهار المادي، وزيادة عدم المساواة وتهميش مجموعات سكانية بأكملها، وتدهور البيئة وتغير المناخ.



وبما أن ماركس كان مهتمًا بشكل أساسي بالتطور والتحول طويل الأجل للنظام الرأسمالي، فمن الجدير بذكر، بالتفكير فيما إذا كان عمله سيساعد على فهم أفضل للأزمة التالية للرأسمالية واستخدامها للانتقال إلى نظام أ ......





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