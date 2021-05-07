َضحايا... - غسان صابور

2021/05/07 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور ضـــحـــايـــا...(ــ ضحايا جراء اعتداء إسرائيلي استهدف نقاطا في المنطقة الساحلية.لقي شخصا مصرعه وأصيب ستة آخرين بجروح جراء اعتداء إسرائيلي في المناطق الساحلية.موقع سيريانيوز)إثر نشر هذا الخبر على موقع سيريانيوز..



والذي يديره الإعلامي السوري (المحترف العتيق) من خارج سوريا..



السيد نضال معلوف..



مع برنامج تلفزيوني..



واشتراكات..



وإمكانيات جديدة واسعة...



دون أي تعليق..



أو تحليل...



ولكنني ......





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