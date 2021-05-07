وطن البيوت المهجورة - عدنان الصباح

2021/05/07 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح اعلن الرئيس محمود عباس ان انهاء حفلة الانتخابات بعد ان وصل الامر الى ما وصل اليه وقد كان من الاجدى بالرئيس والجميع ان يتفقوا اولا على اليات الانتخابات لا ان يعلنوا عنها جماعة من خلال مرسوم رئاسي ويتراجع عنها الرئيس في خطاب جماعي وقد كنت دعوت الى المصالحة والوحدة قبل الانتخابات اما وقد اعلنت فقد صارت الضرورة بالمواصلة فالقدس معروفة لنا قبل ان نعلن والانتخابات هناك كان يمكن لها ان تكون معركة الشعب ك ......





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