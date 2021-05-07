العمليات المشتركة تعلن وضع خطة أمنية خاصة بعيد الفطر

2021/05/07 | 10:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، إعدادها خطة أمنية خاصة بعيد الفطر، فيما أكدت تغيير خططها وأساليبها بما يتناسب وحجم “التهديد الارهابي”.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن “عصابات داعش الإرهابية تحاول استغلال المناسبات الدينية والوطنية من أجل القيام ببعض الأعمال الإرهابية وخصوصاً في فترة العيد، ولكنها بوجود […]

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