النيبال تواجه

2021/05/07 | 10:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكافح النيبال لاحتواء انتشار فيروس كورونا، والوضع فيها سيئ جدا وقد يكون أسوأ من الهند المجاورة، التي تشترك معها في حدود طويلة، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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