الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر

2021/05/07 | 10:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، إعدادها خطة أمنية خاصة بعيد الفطر المبارك، فيما أكدت تغيير خططها وأساليبها بما يتناسب وحجم التهديد الإرهابي.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية إن “عصابات داعش الإرهابية تحاول استغلال المناسبات الدينية والوطنية من أجل القيام ببعض الأعمال الإرهابية وخصوصاً في فترة العيد، ولكنها بوجود القوات الأمنية وإمكانياتها وقدراتها القتالية لن تتمكن هذه العصابات من تنفيذ أي أعمال إرهابية”.وأضاف الخفاجي أن “قيادة العمليات المشتركة، أعدت خطة خاصة تتضمن تغيير تكتيكاتها، وعقد اجتماعات متكررة، وتحديد الخروقات الأمنية، والعمل في مجالات مختلفة، إضافة إلى تغيير الخطط والقيام بإعدادات تتناسب وحجم التهديد، وحجم ما تقوم به القوات الأمنية من استطلاعات وأجهزة ومعدات وإدخال أساليب وأفكار وعمليات نوعية ضد عصابات داعش الإرهابية وضد كل من يحاول أن يعكر صفو الأمن في البلد”.وأوضح أن “هذه الخطة ليست فقط خلال أيام العيد، لكنها ستطبق في كل المناسبات، فضلاً عن وجود إجراءات خاصة تتخذ خلال المناسبات سواء أكانت دينية أو وطنية”، مؤكداً أن “قيادة العمليات المشتركة تقوم بتجديد وتفعيل إجراءاتها وإمكانياتها وخططها، وتعد الخطط اللازمة والامكانيات والقدرات للمحافظة على أبناء شعبنا”.

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