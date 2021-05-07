الخدمات النيابية تحدد أسباب تأخير إنجاز طريق بسماية السريع والطرق الحلقية

2021/05/07 | 10:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الجمعة، عن أسباب تأخير إنجاز بعض الطرق في بغداد، فيما أكدت أن إكمال الطرق الحلقية سيسهم في فك الاختناقات المرورية داخل العاصمة.

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وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (7 ايار 2021)، إن "طريق بسماية السريع تم حسمه مع هيأة الاستثمار وهو قيد التنفيذ"، مبيناً أن "المشكلة تكمن في مقتربات الشارع ،فهناك بعض المتجاوزين عليها وقد تتسبب في تأخير المشروع بسبب الإزالة وتأخير الاستجابة من قبل المتجاوزين على الشارع العام".

وأضاف البخاتي أن "طريق بسماية السريع بحسب اتفاق لجنة الخدمات والإعمار وهيئةالاستثمار سيكون باكورة الطرق الاستثمارية وأنه سيكون نموذجياً وبواقع 22 كيلومتراً"، مؤكداً أن "الطرق تحتوي على مشكلة تتعلق بالتجاوزات على مسارات الطرق في منطقة الصابيات والشعلة".

وأوضح أن "بعض المواطنين شيدوا دوراً سكنية، تقدر بـ140 داراً، على مسار الطريق وهو أحد أسباب تعطيل المشروع"، مشيراً الى أن "الطرق الحلقية من المفترض أن تكون الرابط بين السيارات القادمة من نينوى أو الشمال باتجاه اليوسفية دون المرور ببغداد وبذلك يتحقق منع دخول الشاحنات، وهذا بحد ذاته يساعد على فك الاختناقات داخل العاصمة بغداد".

وبين أن "انشاء تلك الطرق وعدم ادخال الشاحنات الكبيرة الى بغداد سيتيح متنفساً وتكون هناك انسيابية في الطرق الداخلية والخارجية".

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