ترجيح هطول امطار رعدية

2021/05/07 | 10:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، هطول الامطار في المناطق الجبلية اليوم الجمعة.

وقالت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان التوقعات تشير الى ان السماء تكون غائمة الى غائمة جزئيا، لافتة الى ان الامطار ستهطل على المناطق الجبلية في اربيل ودهوك والسليمانية ظهر اليوم.

ورجحت ان تكون الامطار رعدية، لافتة الى ان اعلى درجة حرارة تسجل بمحافظة كركوك 34 درجة مئوية.

PUKmedia ترجمة

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