طلاق وشيك بين ليفربول ومحمد صلاح.. الوجهة الجديدة

2021/05/07 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأن

الطلاق بات وشيكاً بين النجم المصري

محمد صلاح ونادي ليفربول الإنجليزي في

ظل الخطط المرتقبة للأندية الكبرى في

أوروبا ورغبتها في عملية الإحلال

والتبديل خلال الموسم ا

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