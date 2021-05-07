خريطة محتملة لمناطق سقوط

2021/05/07 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار الساعات الماضية، كشفت وكالات

فضاء عالمية عن بعض المناطق التي يحتمل

أن يسقط بها الصاروخ الفضائي الصيني أو

حطامه بعد أيام من خروجه عن السيطرة،

ومن بينها بلد عربي.

وتوقعت منظمة "أيروسبيس كوربور

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