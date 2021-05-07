الكاظمي يأمر بإزالة لافتة بصور زعماء إيرانيين قرب مرقد ابو حنيفة وسط الاعظمية

2021/05/07 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي بإزالة لوحة إعلانية (لافتة)

ضمت صوراً لزعماء إيرانيين في مدخل حي

الأعظمية ببغداد.

وأجرى الكاظمي، مساء أول من أمس

(الأربعاء)، اتصالاً هاتفياً مع عدد من

شباب ونشط

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