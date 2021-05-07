2021/05/07 | 10:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الجمعة، عن أسباب تأخير إنجاز بعض الطرق في بغداد، فيما أكدت أن إكمال الطرق الحلقية سيسهم في فك الاختناقات المرورية داخل العاصمة.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريح صحفي، إن “طريق بسماية السريع تم حسمه مع هيأة الاستثمار وهو قيد التنفيذ”، مبيناً أن “المشكلة تكمن في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية تحدد أسباب تأخير إنجاز طريق بسماية السريع) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية تحدد أسباب تأخير إنجاز طريق بسماية السريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).