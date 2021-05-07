2021/05/07 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، كشف تلاعب في قيمة الرسوم الكمركية والضريبية سبب هدرا بالمال العام بأكثر من 12 مليون دينار.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه المركز الخبري الوطني”، أن “منفذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تلاعب سبب هدراً بالمال العام في منفذ طريبيل المركز الخبري الوطني.

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