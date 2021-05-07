2021/05/07 | 11:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على إقالة واعتقال وزير المالية في بلاده، علي شريف العمادي، بتهم فساد.وقال محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات لقناة “الجزيرة”، مساء أمس الخميس، إنه لا أحد فوق القانون في قطر والتحقيق مع وزير المالية ما زال قائما.واضاف وزير الخارجية القطري ان ملف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية قطر يعلق على اعتقال وزير مالية بلاده) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية قطر يعلق على اعتقال وزير مالية بلاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).