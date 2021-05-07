بريطانيا.. المحافظون يحققون فوزا تاريخيا في انتخابات محلية

2021/05/07 | 11:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون انتصارا تاريخيا في هارتلبول حيث انتخبت نائبة لهم للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاما في هذا المعقل العمالي في شمال شرق إنكلترا، حسب نتائج رسمية أعلنت الجمعة.

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