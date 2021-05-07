البحرين تلغي فحوص PCR لفئة محددة من سكان دول الخليج

2021/05/07 | 11:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في دولة البحرين أنه تقرر تقرّر بدءاً من أول أيام عيد الفطر المبارك إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول للمتطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتابع الفريق الوطني من خلال بيان عبر وكالة الأنباء (بنا) أنه يمكن الدخول من دون الفحوصات من خلال إبراز الشعار الأخضر للمتطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، من دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي.

وأكد الفريق الوطني ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

وأوضح الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أنه بالنسبة للمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين المتطعمين في المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، فسيتم قبول شهادة التطعيم المعتمدة في تلك الدول مع تزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها، مع الاستمرار في إجراء فحص (PCR) عند الدخول وفحص اليوم الخامس والعاشر حسب المعلن عنه مسبقًا، والعزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة الفحص الذي أجري وقت الوصول.

وفيما يخص جميع المتطعمين القادمين إلى مملكة البحرين غير المشمولين أعلاه، فقد تقرر قبول شهادات التطعيم المعتمدة في دولهم على أن تحمل رمز (QR code) وتزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها، مع استمرار إجراء فحص (PCR) عند الوصول وفحص اليوم الخامس والعاشر حسب المعلن عنه مسبقاً، والعزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة الفحص الذي أجري وقت الوصول.

كما ويتعين على جميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين من الهند، وباكستان، وبنغلاديش ، وسريلانكا ونيبال، بما فيهم المسافرين العابرين (الترانزيت)، البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق استمرار تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) تحوي رمز (QR code) وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص المختبري عند الوصول، وفحص اليوم الخامس واليوم العاشر من الوصول.

وجدد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا التذكير بما تم الإعلان عنه مسبقاً عن إلغاء الفحص عند العودة من السفر للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من المتطعمين والمتعافين وذلك من خلال إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق “مجتمع واعي” بدءاً من أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين يستمر إجراء فحص الوصول وفحص اليوم الخامس والعاشر لغير المتطعمين وغير المتعافين من المواطنين والمقيمين.

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