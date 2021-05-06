’علبة الإكراميات’.. أداة جديدة من تويتر تتيح للمستخدمين دفع أموال لحساباتهم المفضلة

2021/05/07 | 11:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدمت شركة تويتر أداة جديدة تحمل اسم “تيب جار” (علبة الإكراميات) تتيح للمستخدمين التبرع بمبالغ مالية للمغردين المفضلين لديهم.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأوضحت الشبكة الأمريكية، في بيان، اطلع عليه "ناس" (7 ايار 2021)، “أنها المرحلة الأولى من خطتنا لاستحداث طرق جديدة لتقديم الدعم والحصول عليه عبر تويتر، من خلال المال”.

وحتى اللحظة، تقتصر القدرة على تقاضي أموال من خلال هذه الخدمة على عدد محدود من الحسابات، من صناع محتوى وصحفيين وخبراء ومنظمات غير حكومية.



غير أن جميع المستخدمين للنسخة الإنجليزية يمكنهم دفع إكراميات.

وأضافت الشبكة “أنتم من تديرون المحادثات عبر تويتر ونريد أن تتمكنوا بسهولة أكبر بأن تتبادلوا الدعم بما يتعدى متابعة الحسابات وإعادة التغريد ونقرات الإعجاب”.

وستتيح الخاصية الجديدة تقديم “إكراميات” بواسطة خدمات للدفع الإلكتروني مثل “باي بال” و”فينمو” و”باتريون”.



ولن تتقاضى “تويتر” أي عمولة عن هذه الأموال.

Now you can do more to support the many amazing voices who add to the conversation on Twitter –– send them tips.You can send someone a tip through several payment services by tapping the new Tip Jar icon on their profile, testing on Android and iOS.



https://t.co/oSrfY2sJ8b

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 6, 2021

وتسعى شبكة تويتر إلى تنويع مصادر دخلها بما يتخطى الإعلانات وإمكانات تحقيق الإيرادات بهدف كسب ولاء المؤثرين.

كما تحضّر تويتر لإطلاق اشتراكات مدفوعة للحسابات المفضلة لدى المستخدمين، مع امتيازات خاصة للمشتركين.

ونشرت المجموعة الأمريكية نتائج أقل من المتوقع الأسبوع الماضي.



وقد بلغ عدد المستخدمين اليوميين الذين من شأنهم در إيرادات للشبكة (ممن رأوا إعلانا واحدا على الأقل في يوم معين)، 199 مليونا في الربع الأول، أي أقل بمليون مشترك من توقعات المحللين.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت شركة “تويتر إنك”، التي تدير موقع تويتر ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي، بإجمالي 222.12 مليون دولار.وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 27.7% سنويا إلى 1.29 مليار دولار، مقابل 1.01 مليار دولار في العام السابق.

"الجزيرة"

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