2021/05/07 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بسرقة 150 مليون دينار من مركبة وسط الناصرية وقال المصدر في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه “تعرض صاحب مكتب صيرفة من اهالي قضاء الغراف شمال محافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرقة 150 مليون دينار من مركبة وسط الناصرية المركز الخبري الوطني.

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