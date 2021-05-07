ضبط 3 متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة في كربلاء

2021/05/07 | 11:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة في بيان اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 3 متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة .

وذكر بيان الشرطة الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في مجال ملاحقة المطلوبين والمتهمين، تمكنت مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية، من القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة، مع ادوات تعاطي، مع ميزان الكتروني، وسلاح ناري نوع (مسدس) .

واضاف بيان الشرطة، حيث تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

هذا وتعمل الاجهزة الامنية في محافظة كربلاء جاهدة بملاحقة المتاجرين بالمواد المخدرة والمتعاطين لها، من خلال تشديد الرقابة على المقاهي وصالات الالعاب وغيرها من التجمعات الشبابية، لمنع المدينة المقدسة من ان تكون حاضنةاو ممر لعبور أي مواد مخدرة .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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