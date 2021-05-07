نائب يطالب البارزاني باستخدام صلاحياته وإصدار عفو خاص عن ناشطي دهوك

2021/05/07 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب هوشيار عبدالله رئيس اقليم

كردستان نيجيرفان بارزاني باستخدام

صلاحياته وإصدار عفو خاص عن ناشطي دهوك،

داعياً القنصليتين الأميركية

والألمانية الى إصدار ايضاح رسمي فوري

حول هذا الموضوع لتبرئة ا

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