قارة بأكملها.. الصحة العالمية تتحدث عن

2021/05/07 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب التأخير المتزايد في حملات

التطعيم بالمقارنة مع بقية مناطق

العالم، حذر المكتب الإقليمي لمنظمة

الصحة العالمية لإفريقيا، الخميس، من

خطر حدوث موجة جديدة لانتشار فيروس

كورونا في القارة.

وحذر المكتب و

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