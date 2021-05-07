بعد انخفاض أمس.. ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية

2021/05/07 | 11:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بنسبة 1% في الجلسة السابقة على خلفية البيانات الاقتصادية المشجعة من الصين والولايات المتحدة، على الرغم من تفاقم جائحة كوفيد-19 في الهند.ووفقا لـ”رويترز”، بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 68.40 دولار للبرميل، بارتفاع 31 سنتا أو ما يعادل 0.5 في […]

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