حقوق الانسان: تحديات عديدة تواجه واقع الطفولة بالعراق

2021/05/07 | 11:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، وجود تحديات عديدة تواجه واقع الطفولة في العراق.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “واقع […]

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