أسعار النفط تعاود الارتفاع مجددا

2021/05/07 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

انتعشت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بنسبة 1% في الجلسة السابقة على خلفية البيانات الاقتصادية المشجعة من الصين والولايات المتحدة ، على الرغم من تفاقم جائحة كوفيد-19 في الهند.ووفقا لـ"رويترز"، بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 68.40 دولار للبرميل، بارتفاع 31 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المئة.فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو/حزيران 29 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 65 دولارا.وذكرت "رويترز"، أن تخفيف القيود المفروضة على التحركات في الولايات المتحدة وأوروبا واستعادة أنشطة المصانع والتطعيم بلقاحات فيروس كورونا يمهد الطريق لانتعاش الطلب على الوقود.في حين من المرجح أن يقدم إطلاق العنان للسفر في فصل الصيف المزيد من دعم استهلاك البنزين ووقود الطائرات.وفي الصين، أظهرت البيانات تسارع نمو الصادرات على غير المتوقع في أبريل/نيسان، كما أشار مسح خاص إلى زيادة قوية في نشاط قطاع الخدمات.

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