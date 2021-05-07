التطبيعية تسمي عماد محمد مدرباً لمنتخب الشباب

2021/05/07 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت الهيأة التطبيعية لإتحاد الكرة ، تسمية مدرب منتخب الناشئين عماد محمد مدربا لمنتخب الشباب، فيما رحلت الملاك التدريبي السابق لمنتخب الشباب بقيادة قحطان جثير كمساعدين للمدرب الاجنبي للمنتخب الأولمبي .

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إنها " قررت في الاجتماع الذي عقد أول أمس الأربعاء، بحضور رئيس التطبيعية (إياد بنيان) وبقية الأعضاء، والأمين العام محمد فرحان، ترحيل مدربي منتخب الشباب كمساعدين لمدرب المنتخب الأولمبي الأجنبي، وتسمية (عماد محمد) مدرباً لمنتخب الشباب، وترحيل مدربي منتخب الأشبال إلى مراكز الموهبة".

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