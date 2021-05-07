فوز تاريخي للمحافظين البريطانيين في أحد معاقل حزب العمال

2021/05/07 | 11:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، انتصاراً تاريخياً في هارتلبول حيث انتخبت نائباً محافظاُ للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاماً في المعقل العمالي، شمال شرق بريطانيا، حسب نتائج رسمية أعلنت الجمعة.

وتفيد النتائج الأولية بأن المرشحة المحافظة جيل مورتيمر فازت بـ 15529 صوتاً أي حوالي ضعف العدد الذي حصل عليه منافسها من حزب العمال بول ويليامز 8589.

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