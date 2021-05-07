كركوك .. استذكار تظاهرة ضد الدكتاتورية

2021/05/07 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام مركز كركوك لجمعية تنظيمات القدامی في كوردستان، ندوة في الذكری السنوية الـ 39 للتظاهرة التي قام بها مجموعة من الشباب الكورد ضد النظام الدكتاتوري البعثي البائد، وذلك علی قاعة الشهيد "مصطفی گرمیاني" في الجمعية الثقافية والاجتماعية في كركوك.

وتم خلال الندوة التي ادارها سیف الدين صابر ممثل كركوك للتنظيمات القدامی في كوردستان، القاء كلمات من قبل عدد من المشاركين في التظاهرة اشاروا الی التخطیط المسبق للتظاهرة بدءا من مقبرة الشیخ محي الدين و مرورا بمناطق "اسكان وزيويه و اخور حسین و خان خورما والقلعة و جوت قاوه" ، مطالبین بالحرية والانعتاق و محو الظلم والاستبداد ، ومن ثم قامت الاجهزة الامنية بالتعرض لهم ومحاولة قمع المتظاهرين مما اسفر عن اعتقال عدد منهم و استشهاد و جرح آخرين .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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