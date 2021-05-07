الولايات المتحدة والمانيا: قرار محكمة التمييز غير ديمقراطي

2021/05/07 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت قنصليتا الولايات المتحدة والمانيا في اقليم كوردستان، عن موقفهما من قرار محكمة التمييز بشأن سجن صحفيي ونشطاء في دهوك.

وقالت القنصلية العامة الامريكية خلال بيان، ان بلادها تحترم حرية التعبير والرأي، والتي هي جزء من هوية الولايات المتحدة، وستواصل دفاعها عن تلك المبادىء كجزء من القيم الاساسية.

واضافت: ان الولايات المتحدة تأمل من حكومات العالم احترام الدبلوماسيين الذين يجتمعون مثل الصحفيين مع مختلف الناس لانجاز معاملاتهم.

من جانبها اعربت القنصلية الالمانية العامة في ارييل، عن امتعاضها، من قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان، لافتة الى ان قرارها لا تضم اية ادلة من شأنها معاقبة معتقلي بادينان.

واكدت ان تبادل الافكار بحرية مع الصحفيين والنشطاء جزء من الشؤون الدبلوماسية، وان قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان ضد روح الديمقراطية في اقليم كوردستان.

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

PUKmedia خاص

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