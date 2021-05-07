داخلية كردستان تعلن عن إجراءات حظر التجوال خلال عيد الفطر

2021/05/07 | 11:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن إجراءات حظر التجوال خلال أيام العيد.وذكرت الوزارة في بيان، أنه “تم إعطاء الصلاحيات للمحافظين بشأن فرض حظر تجوال عام أو جزئي وبحسب الوضع الصحي لمحافظاتهم”.وأضافت انه “تقرر الاستمرار بقرار حظر التنقل بين الإقليم والمحافظات، ومنع التجمعات في الأماكن العامة والسياحية”.

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