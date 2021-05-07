تأجيل تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

2021/05/07 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

الخميس تأجيل مباريات التصفيات

الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022

والتي كانت مقررا لها الشهر المقبل وذلك

نتيجة لجائحة كورونا.

وذكر بيان فيفا: "فيفا يمكنه التأكي

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