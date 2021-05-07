الخارجية الأمريكية: لن نلغي تجميد أصول إيران كبادرة حسن نية أحادية الجانب

2021/05/07 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية

نيد برايس إن بلاده لا تعتزم تحرير

الأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات

كبادرة حسن نية أحادية الجانب.

وأكد برايس في تغريدة عبر حسابه الرسمي

على موقع "تويتر" أن "الت

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