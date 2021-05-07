بعد 40 يوما على افتتاحه بكربلاء:مركز خيري يستقبل (600) حالة لغسيل الكلى من عموم العراق مجانا

2021/05/07 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مركز الوارث الخيري لغسيل

الكلى الذي افتتحته العتبة الحسينية

المقدسة قبل (40) يوما عن استقبال قرابة

(600) حالة مرضية ومن كلا الجنسين ومن

المحافظات العراقية.

وقال مدير المركز علي مال الله

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