اليوم.. اجتماع جديد في فيينا حول الاتفاق النووي

2021/05/07 | 12:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تستأنف في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الجمعة، اجتماعات اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة الخاصة بالاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وإيران عام 2015 بشأن أنشطتها النووية.ويشارك في لقاء اليوم ممثل عن الاتحاد الأوروبي باعتباره منسق الصفقة الدولية ومسؤولون من الدول المتبقية في الاتفاق، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وإيران.ويستكمل المشاركون العمل الذي […]

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