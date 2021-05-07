2021/05/07 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير التجارة يعلن اضافة معجون الطماطم والبقوليات ضمن البطاقة التموينية » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 12:05

واع/

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