2021/05/07 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الجمعة، اضافة مادتي معجون الطماطم والبقوليات الى مفردات البطاقة التموينية التي توزع للمواطنين خلال الاشهر المقبلة.وقال الجبوري في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” ، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة يعلن إضافة معجون الطماطم والبقوليات ضمن البطاقة التموينية المركز الخبري الوطني.

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