2021/05/07 | 12:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة العراقية تعلن إضافة معجون الطماطم والبقوليات ضمن البطاقة التموينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/07 | 12:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة العراقية تعلن إضافة معجون الطماطم والبقوليات ضمن البطاقة التموينية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة العراقية تعلن إضافة معجون الطماطم والبقوليات ضمن البطاقة التموينية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).