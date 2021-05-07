بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق وسوريا

2021/05/07 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق وسوريا ودول إفريقية لمدة عام آخر.

ووقع بايدن مرسوما جاء فيه ان الرئيس يمدد لسنة إضافية واحدة نظام حالة الطوارئ المعلنة ردا على إجراءات الحكومة السورية، في حين وقع بايدن أوامر مماثلة لتمديد نظام حالة الطوارئ في العراق وعدد من جمهوريات إفريقيا الوسطى، وهو ما يتيح للولايات المتحدة مواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، إضافة الى حظر تصدير بعض السلع.

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