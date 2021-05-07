2021/05/07 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكدت الصين، اليوم الجمعة، أن مخاطر صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة، الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي للأرض بعد أيام “ضئيلة جدا”، بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين ترد على أميركا وتوجه رسالة هامة بشأن صاروخها المركز الخبري الوطني.

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