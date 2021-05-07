النفط: عقود جديدة ستوقع قريبا لزيادة انتاج الغاز

2021/05/07 | 12:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن قرب التوقيع على عقود جديدة لزيادة إنتاج الغاز.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح صحفي، إن “الوزارة وضعت خطة استثمارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة غاز البصرة الى 1400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم”، مبيناً أن “الإنتاج الحالي يصل قرابة 900 […]

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