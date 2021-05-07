اربيل تقرر عدم فرض حظر تجوال في العيد

2021/05/07 | 12:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت غرفة عمليات اربيل يوم الجمعة، عن عدم فرض حظر تجوال خلال ايام عيد الفطر، مشددة على الالتزام بالتعليمات الصحية ضد فايروس كورونا.

وذكرت العمليات في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان تنقل المواطنين خلال ايام العيد، يكون بالالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، لافتة الى ان التجمعات والتجمهور في الاماكن السياحية والعامة، مرفوضة بشكل تام.

واكدت السماح باداء صلاة العيد في جوامع محافظة اربيل ، داعية رجال الدين الى التعاون في توعية المواطنين، والالتزام بتعليمات الوقاية

وبينت ان منع تنقل المواطنين بين اربيل والمحافظات الاخرى يبقى ساريا.

وكانت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، قد اصدرت قرارات جديدة بشأن حظر التجوال خلال ايام عيد الفطر.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه اليوم الجمعة: انه تقرر اعطاء الصلاحيات للمحافظين حول فرض حظر تجوال عام او جزئي ووفق الوضع الصحي في محافظاتهم.

واضاف البيان: ان قرار حظر التنقل بين اقليم كوردستان والمحافظات الاخرى ييقى ساريا، كما يحظر التجمعات في الاماكن السياحية والعامة.

PUKmedia ترجمة

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