التجارة تعلن إضافة ’’معجون الطماطم والبقوليات’’ إلى مفردات البطاقة التموينية

2021/05/07 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الجمعة (07 أيار 2021)، إضافة معجون الطماطم والبقوليات ضمن مفردات البطاقة التموينية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجبوري قوله، إن "معجون الطماطم والبقوليات أُضيفت إلى مفردات البطاقة التموينية".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وجّه وزير التجارة بدعم البطاقة التموينية وتوفير مفرداتها للمواطنين، خصوصاً في شهر رمضان.

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