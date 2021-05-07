مستشار الكاظمي يحدد شروط قدرة الانتخابات على التغيير ويكشف عدد الأحزاب والتحالفات السياسية

2021/05/07 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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قال مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، اليوم الجمعة، إن الحكومة العراقية دعت الأمم المتحدة رسميًّا إلى إرسال مراقبين أمميين لمراقبة الانتخابات المبكرة وقد وجدت الدعوة اهتمامًا لدى كافة دول أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وذكر االهنداوي في تصريح صحفي، أن "درجة نزاهة وشفافية الانتخابات المبكرة ونسبة المشاركة الفعلية في الاقتراع هما البوصلة الحاسمة في إمكانية أن تكون نتائجها مؤثرة أو قادرة على صنع خارطة جديدة للمؤسسات الحاكمة المقبلة التشريعية والتنفيذية وغيرها.

ورجّح إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد تشكيل الحكومة المتمخضة عن الانتخابات البرلمانية المبكرة، مبينًا اهتمام الحكومة بضمان أمن الانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أنه لا يمكن استبعاد قيام جماعات إرهابية بالاعتداء على مراكز انتخابية إلا أن الأخطار تظل نسبية".

واوضح أن "مفوضية الانتخابات العراقية أعلنت مؤخرًا أنها قطعت شوطًا فيما يتعلق بالاستعداد للعملية الانتخابية المقبلة وقد أسفرت حملة تسجيل الناخبين خلال الفترة منذ مطلع العام الحالي عن تحديث بيانات نحو مليون وثلاثة أرباع المليون ناخب من ضمنهم أكثر من ربع مليون نازح أو مهجر ما رفع عدد المسجّلين بايومتريًّا إلى 16 مليونًا ونصف مليون ناخب".

وبيّن أن "المفوضية العراقية للانتخابات وجهت دعوات لـ 75 دولة ومنظمة دولية عربية وأجنبية للإسهام في مراقبة الانتخابات المبكرة المقبلة، بالإضافة إلى أن المفوضية تلقت زيارات من عدة جهات دولية من بينها، الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية المشاركة في المراقبة".

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