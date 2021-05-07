التجارة تعلن إضافة مواد جديدة للبطاقة التموينية

2021/05/07 | 12:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الجمعة، إضافة مادتي معجون الطماطم الى مفردات البطاقة التموينية التي توزع للمواطنين خلال الأشهر المقبلة.وقال الجبوري في بيان، إن “مجلس الوزراء أقر مشروع السلة الواحدة لمفردات البطاقة التموينية، وإضافة معجون الطماطة والبقوليات الى مفردات البطاقة التموينية ،فضلاً عن المواد الأساسية الأربع ،السكر وزيت الطعام والطحين والرز”.[…]

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