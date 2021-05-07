2021/05/07 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني سجلت الهند، اليوم الجمعة، 414188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، بينما قفزت الوفيات اليومية إلى 3915 حالة.ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا يواصل الحصاد..



الهند تسجل أكثر إصابات يومية في العالم برقم قياسي المركز الخبري الوطني.

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