المالية النيابية تؤكد حاجة العراق للاقتراض

2021/05/07 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

أكدت اللجنة المالية النيابية ،اليوم الجمعة، حاجة العراق لقروض داخلية وخارجية ضمن موازنة العام 2021 .

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن "تقدير القروض الداخلية والخارجية في موازنة 2021 تم بعد إجراء دراسات من قبل وزارتي التخطيط والمالية"، مشيراً الى أنه "تم الاتفاق على حاجة العراق لهذه القروض بعد أن لقيت اعتراضات داخل مجلس النواب من بعض الكتل التي كانت لديها رؤية تتعلق بعدم حاجة العراق الى هذه القروض".

واضاف الشبكي أن "أسعار النفط ما زالت متذبذبة ،ولا يمكن بناء قروض استناداً الى هذه الأسعار"، لافتاً الى أن " الأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد انخفاضاً في أسعار النفط".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت في وقت سابق عن حجم الاقتراض الداخلي والخارجي في موازنة 2021.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجموع الاقتراض الجديد في موازنة 2021 الخارجي يبلغ أكثر من ملياري دولار كسقف، لكن كاقتراض حقيقي لا يتجاوز الـ 350 مليون دولار، أما الدين الداخلي فلن يتجاوز الـ 5 تريليونات من البنك المركزي عند الحاجة".

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