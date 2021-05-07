واشنطن تطالب بالإفراج عن ناشطين في هونغ شاركوا في إحياء

2021/05/07 | 12:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إلى الإفراج عن 4 مواطنين من هونغ كونغ حُكم عليهم الخميس بالسجن لمشاركتهم عام 2020 في تجمع بمناسبة ذكرى تيان انمين لم تُرخّص إقامته للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً.

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