2021/05/07 | 12:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تعلن موعد رحلة الإجلاء الثانية للعالقين في الهند المركز الخبري الوطني.

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